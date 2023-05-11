Медведев снова жалуется на размеры корта. Справедливы ли обвинения россиянина?

В Риме подобных проблем у Даниила быть не должно.

Третья ракетка мира Даниил Медведев не в первый раз жалуется на корты. Ему не нравилось покрытие, размеры площадок, то, как ведут себя зрители. В Мадриде, по его словам, он проиграл как раз из-за размеров корта. В Риме перед началом турнира россиянин объяснил свои слова. В столице Италии все будет по-другому?

Жалобы и отказ продолжать игру

На «мастерсе» в Мадриде Даниил Медведев проиграл в четвертом круге Аслану Карацеву. По ходу того матча россиянин жаловался и на размер корта, и на зрителей. При счете 1:3 на тай-брейке первой партии россиянин догнал мяч после виннерса соперника и замахнулся на него ракеткой. Трибуны зашумели. Затем Медведев сел на скамейку и сказал арбитру на вышке Карлосу Бернардесу: «Я вернусь, когда они замолчат».

Судья ответил, что они не гудят, когда теннисист на корте. А после окончания сета к Даниилу вышел супервайзер, тот высказал ему жалобы еще и на размер корта. «Это второй корт турнира. Вчера [на центральном] я мог выбирать позицию на приеме. А когда я принимаю на втором корте, то у меня появляются дополнительные препятствия — хотя я вторая ракетка мира. Просто не могу отойти дальше. Это нормально? Нормально, что ATP позволяет играть в условиях, создающих препятствия игрокам?» — говорил Медведев.

Супервайзер ответил, что корт соответствует необходимым требованиям. Даниил сказал, что для него — нет: «Я не понимаю, почему в 1/8 финала «мастерса» мне создают дополнительные препятствия».

Тот матч Медведев проиграл. Подобная ситуация, кстати, была в 2021-м, когда россиянин уступил соотечественнику Андрею Рублеву. Во время полуфинала в Цинциннати теннисист врезался в камеру и снес стойку, за которой сидел оператор. Спустя некоторое время камеру поставили на место, а россиянин, подойдя к ней, ударил ногой по объективу.

Медведев пожаловался судье, что мог сломать руку. Теннисист вызвал врача на корт и угрожал судом, если бы не смог продолжить матч. Вскоре игра возобновилась. Это тоже из-за того, что стандартный корт для Даниила слишком маленький. Россиянин стоит далеко за задней линией при приеме, да и в розыгрыше тоже порой отходит достаточно далеко.

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Преимущество больших кортов

Россиянина не могли не спросить об этом на пресс-конференции перед началом турнира в Риме. Медведев обстоятельно ответил на вопрос о том, почему он хочет свободных 10 метров за задней и боковыми линиями:

— Это очень интересная тема. Наверное, из 96 игроков в сетке, может быть, 94 или 92 не заботит размер корта — они просто будут принимать ближе.

Мы обсуждали с тренером игру, пытались понять, что я бы мог сделать лучше. Я считаю, что это был очень хороший матч, в котором Аслан сыграл здорово, что впечатляет. На чем мы с тренером сошлись: неизвестно как прошел бы матч, если бы я смог стоять дальше на приеме. На грунте этот нюанс важнее для меня, чем на харде, потому что там я могу адаптироваться. Мне нравится хард. В Дохе был очень маленький корт, но мне удалось взять титул.

Сегодня я тренировался с Фрицем. Он нанес несколько хороших ударов, и когда я бежал за ними, то касался ограждения и из-за этого проигрывал розыгрыши. Я сразу подумал о Мадриде.

Мне бы хотелось, чтобы каждый корт был 10 метров в длину и в ширину за задней и боковыми линиями, но я понимаю, что это невозможно. Каждый раз, когда у меня недостаточно места на приеме, я расстраиваюсь, потому что не могу показать свой лучший теннис.

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Медведеву, несомненно, с таким пространством было бы удобнее. В этом его фишка — он стоит далеко за задней линией, быстро бегает и успевает вытащить практически все мячи. Бороться с ним можно с помощью укороченных, но только безукоризненно исполненных — таких, какие делает Карлос Алькарас. Хотя не говорит ли это о нежелании адаптироваться к новым обстоятельствам?

Хотя не только Медведев жаловался на размеры кортов в Мадриде. Норвежец Каспер Рууд в прошлом сезоне дважды выходил в финал турниров «Большого шлема». В этом году он не так удачлив, но все равно входит в топ. Теннисист сказал, что они с Медведевым сами выбрали стоять так далеко от задней линии. Благодаря такой тактике спортсмены могут выиграть больше очков. В Мадриде действительно была разница между центральным кортом и всеми остальными. В Риме, как говорит норвежец, такого не будет. «В Риме все должно быть нормально. Здесь большие корты, рассчитанные на классических грунтовиков с учетом их ударов и позиции на корте. Думаю, на этой неделе все будет хорошо», — рассказал Рууд пресс-службе ATP.

Так что, с одной стороны, возмущение Медведева понятно. С другой, есть определенные минимальные стандарты размеров корта, и никто не виноват, что у определенных игроков есть своя тактика, которая требует большего простора.