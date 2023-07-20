Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей

Бренда Патеа в 2021-м отказалась от алиментов теннисиста и не разрешила Александру общаться с ребенком, а теперь обвиняет Зверева в телесных повреждениях.

Александра Зверева опять обвинила в абьюзе бывшая девушка. На этот раз на теннисиста подала жалобу немецкая модель Бренда Патеа, с которой Зверев начал встречаться в 2019-м, а через полтора года стал отцом. Семейной жизни не получилось, а теперь Бренда и вовсе подала заявление в прокуратуру Берлина за нанесение Александром побоев. До этого на физическое насилие жаловалась предыдущая пассия звездного спортсмена Ольга Шарыпова, но теннисиста тогда оправдали. Оказалось, что проблемы еще не закончились.

Благополучное завершение истории с Шарыповой

Шарыпова и Зверев были знакомы с детства, а уже в осознанном возрасте молодые люди встречались несколько лет. На протяжении этого времени, по словам Ольги, Александр избивал ее. Например, такой эпизод произошел в 2019 году в Шанхае. В интервью slate.com Шарыпова поведала о том инциденте. «Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья, — подытоживала Шарыпова известному теннисному журналисту Бену Ротенбергу. — Я просто пыталась обороняться. Я и так была голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться. Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере».

Александр Зверев и Ольга Шарыпова. Фото Global Look Press

Шарыпова рассказывала, что тогда сумела отбиться и заперлась в ванной. Зверев позвонил своему отцу и ушел. Тот сказал, что девушка должна съехать из номера до вечера. «Я плакала и смеялась. А его отец говорит: «Ты мусор. Ты нам не нужна», — вспоминала Шарыпова. Матч 1/8 финала в Шанхае против Андрея Рублева Александр действительно играл с царапинами на шее. Ольга приводит это в качестве доказательства насилия со стороны Зверева — таким образом она отбивалась от насильника.

Теннисист опроверг все обвинения, нанял адвокатов, а ATP инициировала собственное расследование. Для этого потребовалось 15 месяцев — делом занималось независимое агентство The Lake Forest Group (LFG). Работники LFG устроили интервью со Зверевым, Шарыповой, а также с родственниками и друзьями обеих сторон, а также с другими теннисистами. Всего были опрошены 24 человека.

Решение оказалось в пользу Александра — обвинения не показались следователям весомыми. Никаких санкций к теннисисту со стороны ATP не было. Но организация обещала пересмотреть выводы, если появятся новые факты. «После исчерпывающего 15-месячного процесса LFG представила ATP полный отчет. На основании отсутствия достоверных доказательств и свидетельств очевидцев, а также противоречивых заявлений Шариповой, Зверева и других опрошенных расследование не смогло подтвердить обвинения в злоупотреблениях или установить, что имели место нарушения правил ATP о правонарушениях на площадке или крупных правонарушениях игроков», — говорилось в заявлении ATP.

Бренда Патеа на матче Александра Зверева. Фото Global Look Press

Новые обвинения в абьюзе

Но теперь Звереву предъявлены новые обвинения. Интересно, будут ли они считаться «новыми доказательствами» для АТР, ведь жертва уже другая. На этот раз это другая бывшая девушка Александра, с которой он начал встречаться в 2019 году как раз после Шарыповой. Около года Зверев и Патеа были в отношениях, а потом стали родителями. К моменту рождения ребенка молодые люди уже разошлись, и дочку Бренда планировала воспитывать одна. При этом она даже не просила алименты со Зверева. Только лишь говорила о том, что Александр бросил ее на пятом месяце беременности.

Спустя два года Бренда подала заявление в прокуратуру, обвиняя теннисиста в побоях. Не исключено, что на это Патеа вдохновила история Шарыповой. Можно предположить, что ей не понравилось принятое ATP решение, и она решилась рассказать о втором случае абьюза Зверева. Иначе непонятно, почему несколько лет немецкая модель столько времени ничего не говорила о своих страданиях. Прокуратура Берлина подала прошение о наложении штрафа на спортсмена.

Обе стороны пока никак не комментируют ситуацию, кроме того, что представители Патеа подтвердили информацию об обвинениях. Прокуратура проводит дополнительную проверку, по итогам которой может завести уголовное дело. Если его передадут в суд, то теннисист сможет не присутствовать там, если заплатит штраф. Сумма немаленькая — 480 тысяч евро, что в пересчете на рубли по текущему курсу равняется 50 миллионам. Штраф при этом Зверев сможет оспорить в течение двух недель.

Второе подобное обвинение — это точно огромный урон репутации Зверева, даже если штраф не будет наложен, а уголовное дело рассыплется. История с Шарыповой и так сильно повлияла на Александра, теперь еще и вторая похожая ситуация. И она может быть еще серьезнее. Патеа ведь обратилась в правоохранительные органы, чего не сделала Шарыпова. При этом сейчас у теннисиста новая пассия — соотечественница София Томалла. Модель раньше встречалась со многими звездами, но признавалась, что ни с кем ей так не было хорошо и спокойно, как со Зверевым. Так что пока у пары все отлично. По крайней мере, на людях.