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Сегодня, 22:26

Пивоварова: «Знаю, что у многих россиян проблемы с визами на Уимблдон»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от Уимблдона.

«Будем надеяться, что «Уимблдон» для русских, во-первых, состоится, знаю, что у многих проблемы с визами. И во-вторых, что они смогут там успешно выступить. Русские девушки выступили достаточно хорошо на «Ролан Гаррос». Было много приятных сюрпризов, и интересно было за ними наблюдать», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ру».

Организаторы Уимблдона 31 марта объявили о решении допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. В 2022 году россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона.

Источник: Газета.ру
Теннис
Roland Garros
Wimbledon
Анастасия Пивоварова
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