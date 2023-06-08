Пивоварова: «Знаю, что у многих россиян проблемы с визами на Уимблдон»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от Уимблдона.

«Будем надеяться, что «Уимблдон» для русских, во-первых, состоится, знаю, что у многих проблемы с визами. И во-вторых, что они смогут там успешно выступить. Русские девушки выступили достаточно хорошо на «Ролан Гаррос». Было много приятных сюрпризов, и интересно было за ними наблюдать», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ру».

Организаторы Уимблдона 31 марта объявили о решении допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. В 2022 году россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона.