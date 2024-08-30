Российский теннисист Андрей Рублев и чешский теннисист Иржи Легечка в третьем круге US Open в пятницу, 30 августа. Встреча начнется не раньше 21:00 по московскому времени.

Ранее они встречались четыре раза, и по «личкам» равенство — 2-2. В последний раз они выявлялись сильнейшего на американском харде Индиан-Уэллса в сезоне-2024, тогда чех победил в двух сетах (6:4, 6:4).

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».