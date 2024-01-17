Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:34

Рублев уверенно обыграл Юбенкса во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Кристофера Юбенкса во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.

5-я ракетка мира Рублев 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Юбенкса 10 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой (США), который ранее победил француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:4, 6:4

Себастьян Корда (США, 29) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
29
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Андреева разобралась с Жабер, победы Рублева и Хачанова: онлайн-трансляция дня Australian Open
Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Рублев выиграл, матч Джоковича
Этчеверри в третьем круге Australian Open может сыграть с Джоковичем
Чех Махач в третьем круге Australian Open сыграет с Хачановым
Журова высказалась о популярности тенниса в России на фоне победы Андреевой над Жабер
Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Андреева обыграла Жабер, Корнеева уступила Хаддад Майе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Этчеверри в третьем круге Australian Open может сыграть с Джоковичем

Australian Open 2024 — расписание и результаты 17 января: Рублев выиграл, матч Джоковича