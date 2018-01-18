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18 января 2018, 13:24

Андрей Рублев – о выходе в третий круг Australian Open: "Пока нет слов"

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев в интервью Eurosport сказал, что матч второго круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса сложился для него непросто. Спортсмен признал, что в третьем сете его приследовало невезение, но несмотря на это, он смог выиграть встречу с итоговым счетом 6-4, 6-7, 6-4, 6-2.

– Безумно рад войти в третий круг. Пока нету слов, – сказал Рублев. – Было очень тяжело, но я рад, что смог справиться и выиграть.

– Такое ощущение, что ключевым фактором стала концовка третьего сета, когда счет стал с 5:2 на 5:4.

– На самом деле, с самого начала третьего сета у меня было много возможностей "брейкануть" его. Какие-то были неудачные моменты, ему чуть больше везло. Я понимал, что в третьем сете лучше играю и должен выиграть. В итоге так и сложилось. Я его переигрывал, он подустал. Дальше я уже контролировал. Все закончилось хорошо.

Australian Open
Андрей Рублев
Маркос Багдатис
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