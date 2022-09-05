Рублев о выходе в четвертьфинал US Open: «Мне удалось обыграть в трех сетах Норри, я очень счастлив»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в четвертом круге турнира US Open в Нью-Йорке над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:4, 6:4).

«Было тяжело, мы давно знаем друг друга. В прошлый раз он обыграл меня, поэтому, конечно, я выходил на корт, думая, что должен выложиться по максимуму, сыграть очень хорошо, и я думаю, что сегодня я провел хороший матч. Возможно, Кэмерон немного устал, но это US Open, все нервничают, все напряжены, все хотят победить. Так что это нормально. Мне удалось выиграть в трех сетах, я очень счастлив», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале US Open 24-летний Рублев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).