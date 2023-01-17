Бенчич и Жабер вышли во второй круг Australian Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Во втором круге турнира Бенчич сыграет с победительницей матча Клер Лю (США) — Мэдисон Бренгл (США).

В другой игре Онс Жабер из Туниса обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 6:1. Следующей ее соперницей станет победительница пары Элисон Риске (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:2

Онс Жабер (Тунис, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 6:4