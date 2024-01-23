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Сегодня, 01:22

Чесноков не считает ошибкой рукопожатие украинской и российской теннисисток-юниорок

Сергей Разин
корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал обмен рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр на юниорском Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Я считаю, что в рукопожатии никакой ошибки не было и то, что папа украинской теннисистки потом извинялся за это, неправильно. Это юниорский турнир, спортсмены еще дети, они не имеют никакого отношения к политике, нужно дать им спокойно играть. Пожать руку сопернику после матча — это абсолютно нормальное действие, так положено по этикету, этому учат с детства, и спортсмен не должен думать, из какой страны его соперник», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В матче первого круга представительница России одержала победу со счетом 6:2, 6:4.

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой. Украинскую теннисистку заставили извиниться после взаимодействия с россиянкой.

Источник: https://tass.ru/sport/19784453
Australian Open
Андрей Чесноков
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