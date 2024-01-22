Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

22 января, 23:28

Чесноков: «Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько Рублев ее заслужил»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на предложение наградить орденом российского теннисиста Андрея Рублева за победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Рублев сыграл гениальнейший матч на таких волевых качествах! Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько он заслужил. Но матч сыграл гениально, просто фантастика. Первые три сета были просто какие-то космические скорости. Де Минаур умудрялся ногами добегать до всех мертвых мячей, которые посылал Андрей. Это, конечно, фантастика», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-ya-ne-rasporyazhayus-medalyami-i-ne-mogu-ocenivat-naskolko-rublyov-eto-zasluzhil-326458/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Матчи Рублева, Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция Australian Open 23 января
Ольховский считает Хуркача опасным соперником для Медведева
Зверев — о своем состоянии перед матчем с Алькарасом: «Я устал, но не мертв»
Соболенко — Крейчикова: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Янчук считает, что Медведев не оставил шансов Боржешу
Синнер — Рублев: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ольховский считает Хуркача опасным соперником для Медведева