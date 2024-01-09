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Сегодня, 17:06

Чесноков считает, что Корнеева пройдет квалификацию на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянка Алина Корнеева имеет все данные, чтобы попасть в основную сетку Australian Open.

«Корнеева в прошлом году здесь выиграла юниорский турнир. По тому, как она играет, видно, что ей нравится этот турнир, она чувствует уверенность на этих кортах. Если говорить о ее навыках, то у нее все есть данные, чтобы пройти квалификацию: у нее высокий рост, хорошие ноги, она здорово держит ими корт. Я думаю, что она пробьется в основную сетку Australian Open», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во вторник 16-летняя Корнеева победила американку Сачию Викери (6:4, 3:6, 7:5) и вышла в полуфинал квалификации, в которой встретится с китаянкой Ма Есинь.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут с 14 по 28 января.

Источник: ТАСС
Алина Корнеева
Андрей Чесноков
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