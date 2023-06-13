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«Большой шлем»

Сегодня, 09:48

Директор «Ролан Гаррос» поделилась мнением о возможности сделать женские финалы ТБШ пятисетовыми

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира и директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала возможность введения пятисетового формата для финалов женских «Больших шлемах».

«Возможно, правила позволяют нам это сделать — нужно будет проверить. Когда я сама играла, мне всегда казалось, что это интересное предложение. Меня очень расстраивало, что финалы «Мастерсов» играют в трехсетовом формате. Это сложный вопрос. Нам этого хочется, когда финал проходит очень быстро. Но в этот раз он длился 2 часа 40 минут и был фантастическим. И когда это так, зачем играть больше? А в прошлом году финал длился около часа, если правильно помню.

Это не так уж просто. И мы не можем за день все провернуть. К этому нужно заранее готовиться. Но я думаю, что это было бы очень интересно», — приводит слова Моресмо Tennis Majors.

В 2023 году «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде выиграла Ига Свентек, а в мужском разряде победил Новак Джокович.

Теннис
Roland Garros
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