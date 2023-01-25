Джокович 12-й раз обыграл российского теннисиста на турнирах «Большого шлема», победив Рублева

Рублев пополнил список российских жертв Джоковича на «мейджорах». Серб добился успеха в 12 матчах, потерпев только три поражения — два от Марата Сафина на ранних стадиях турниров и одно от Даниила Медведева в нью-йоркском финале двухлетней давности.

Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема»