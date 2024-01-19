Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:42

Джокович — второй теннисист, выигравший более 30 матчей подряд на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком, выигравшим более 30 матчей подряд в одиночном разряде на Australian Open в Открытую эру.

Победа в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2024 над Томасом Мартином Этчеверри (6:3, 6:3, 7:6 (7:2)) стала для первой ракетки мира 31-й подряд в одиночном разряде на Australian Open.

Как сообщает Opta, 36-летний серб уступает только югославской и американской теннисистке Монике Селеш, которая выиграла 33 матча подряд в период с 1991 по 1999 год.

В четвертом круге Australian Open Джокович сыграет с Адрианом Маннарино (Франция).

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Обсудить
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Андреева — о словах Маррея: «Постараюсь это как-то распечатать и вставить в рамку»
Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Рублев — о своих перспективах на Australian Open: «Не хочу думать, хочу просто играть и все»
Australian Open 2024, результаты 19 января: Андреева и Тимофеева в четвертом круге, Аванесян и Захарова вылетели
Чесноков: «Корда попал под танк Рублева»
Суперпобеды Андреевой и Тимофеевой, Джокович и Рублев в четвертом круге: онлайн-трансляция дня Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Australian Open 2024, результаты 19 января: Андреева и Тимофеева в четвертом круге, Аванесян и Захарова вылетели

Рублев — о своих перспективах на Australian Open: «Не хочу думать, хочу просто играть и все»