Блинкова на тай-брейке третьего сета обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Девушки провели на корте 2 часа 46 минут. Рыбакина на тай-брейке третьего сеты отыграла 7 матч-пойнтов, а Блинкова — 6.

3-я ракетка мира Рыбакина 9 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пйнтов из 7. На счету 57-й ракетки мира Блинковой 4 эйса, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Следующей соперницей 25-летней Блинковой станет итальянка Ясмина Паолини.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20)

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