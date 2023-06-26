Хачанов поделился самыми запоминающимися моментами Уимблдона

Вице-чемпион Олимпиады-2022 Карен Хачанов в интервью «СЭ» рассказал, что Уимблдон является для него особенным турниром.

В этом году 11-я ракетка мира пропустит британский мейджор из-за стрессового перелома.

«У меня было много интересных и тяжелых матчей на Уимблдоне, — отметил в интервью «СЭ» Карен Хачанов. — Опять же первым на ум приходит матч с Тиафо, которого я обыграл в 2018 году, отыгравшись с 0:2. Был крутой камбэк. Матч с Себастьяном Кордой, когда все закончилось в длинном пятом сете (10:8 в решающей партии. — Прим. «СЭ»). В целом для меня это особенный турнир, я на нем стабилен. Всегда, когда приезжал на Уимблдон, чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт. Так что обидно второй год подряд пропускать этот мейджор. Но повторюсь, что буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться».

Последний раз Хачанов играл на Уимблдоне в 2021 году, дойдя до четвертьфинала.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».