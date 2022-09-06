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«Большой шлем»

6 сентября, 09:47

Алькарас — самый молодой теннисист Открытой эры, вышедший в два подряд четвертьфинала US Open

Карен Саркисян
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил хорвата Марина Чилича (6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3) в матче 4-го круга US Open — 2022.

19-летний испанец стал самым молодым теннисистом, который вышел в два подряд четвертьфинала US Open, после австралийцев Лью Хоада в 1952 году и Кена Роузоулла в 1953-м.

Таким образом, Алькарас стал самым молодым теннисистом, кто добился этого в Открытой эре.

В четвертьфинале турнира он сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером, который победил белоруса Илью Ивашко (6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3) и вышел в четвертьфинал US Open.

Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Марин Чилич
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