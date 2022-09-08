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8 сентября, 09:55

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие

Рублев проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open и вылетел с турнира
Сергей Ревенко
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
Во вторник и среду, 6 и 7 сентября, прошли матчи 1/4 финала US Open у мужчин и женщин.

6 сентября, вторник

Мужчины

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)

Женщины

Онс Жабер (Тунис, 5) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)

7 сентября, среда

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3

Женщины

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Кори Гауфф (США, 12) — 6:3, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 6:1, 7:6 (7:4)

Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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