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«Большой шлем»

5 сентября, 11:55

Берреттини о матче с Руудом: «Главное перехватить инициативу. Заставлю его побегать, а сам не буду»

Берреттини поделился ожиданиями от матча с Руудом в 1/4 финале US Open
Анна Горшкова
Корреспондент

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с Каспером Руудом в 1/4 финале US Open.

«У нас с ним похожая игра. Мы оба любим забегать под форхенд, играть с вращением, агрессивно. Главное — перехватить инициативу до того, как он это сделает. Заставлю его побегать, а сам не буду. Да, думаю, главное — играть агрессивно, использовать свой арсенал, подачу, конечно, форхенд. У нас всегда тяжелые матчи. Мы друг друга знаем. Уверен, что впереди отличный матч», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Счет в личных встречах между Берреттини и Руудом 3:2 в пользу норвежца.

Итальянец в четвертом круге US Open обыграл испанца Алехандра Давидовича Фокину, а Рууд одолел француза Корантена Муте.

Теннис
US Open
Каспер Рууд
Маттео Берреттини
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