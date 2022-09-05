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Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 10:46

Ольховский считает, что Хачанов способен оказать сопротивление в матче против Кирьоса на US Open

Мария Куцубеева
Корреспондент

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Карена Хачанова в 1/4 финала US Opnen против австралийца Ника Кирьоса.

«Доставит ли Кирьос неприятности Карену? Не могу сказать со 100% уверенностью. Мне кажется, что Хачанов способен оказать сопротивление. Да, Кирьос играет острее, но Хачанов играет стабильнее», — сказал Ольховский «СЭ».

26-летний россиянин впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Теннис
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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