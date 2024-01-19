Остойич: «Джокович — невероятный спортсмен, самый популярный человек в Сербии»

Защитник «Балтики» Иван Остойич рассказал о популярности в Сербии первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Для меня есть Новак Джокович, потом Новак Джокович, а на третьем месте Новак Джокович. Дальше пустота в десять мест и только потом все остальные, ха-ха. Это невероятный спортсмен, самый популярный человек в Сербии. Он уже 15 лет номер один в своём виде спорта, это невероятное достижение. Для Сербии он, как Лука Модрич в Хорватии, — приводит слова Остойича Metaratings.ru.

19 января Джокович вышел в четвертый круг Australian Open-2024 и сыграет с Адрианом Маннарино (Франция).

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (вместе с Маргарет Корт) — 24.