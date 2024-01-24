Кафельников не считает Медведева фаворитом Australian Open

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева в 1/2 финала Australian Open против Александра Зверева.

«Без понятия, какие шансы у Медведева против Зверева. Как минимум 50 на 50. Можно ли назвать Даниила фаворитом этого турнира? Когда в этой четверке есть Джокович, то вопрос нужно просто убрать из повестки дня», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым состоится 26 января. Счет в личных встречах 11-7 в пользу россиянина.