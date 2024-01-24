Зверев о состоянии после матча с Алькарасом: «Предпочитаю чувствовать небольшую боль здесь, чем смотреть турнир дома»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу немца.

«Я играл с одним из лучших игроков мира. Последние два года он постоянно был либо первым, либо вторым в рейтинге. Он выиграл два турнира «Большого шлема». Для меня большая честь играть против таких парней, как он. Когда ты близок к победе, у тебя в голове проносятся мысли, которые не всегда помогают, но я рад, что в конце концов добрался до цели», — приводит пресс-служба АТР слова Зверева.

Также теннисист ответил на вопрос о своем самочувствии на фоне нескольких долгих матчей, которые он провел на турнире.

«Я чувствую себя хорошо. Мои ступни немного кровоточат, и это очень больно... Но я бы предпочел чувствовать эту небольшую боль здесь и в полуфинале, чем быть дома прямо сейчас и смотреть турнир по телевизору», — добавил он.

26-летний Зверев во второй раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В 1/2 финала турнира «Большого шлема» Зверев сыграет с россиянином Даниил Медведевым. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Медведева.