Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Индии Сумита Нагала в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5).

Встреча продлилась 2 часа 31 минуту. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Нагала ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 9.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Гирон (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия) — 6:2, 6:0, 7:6 (7:5)