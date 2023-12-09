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Сегодня, 09:33

Кирьос пропустит Australian Open-2024

Руслан Минаев
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Австралиец Ник Кирьос сообщил, что пропустит Australian Open, который пройдет в январе 2024 года. Теннисист также пропустил Открытый чемпионат Австралии-2023.

«Для меня это очень разочаровывающее время, но я не смогу принять участие в Australian Open-2024. Очевидно, это душераздирающее решение, ведь здесь у меня было много удивительных воспоминаний. Я просто хочу играть в свой лучший теннис, но мне нужно немного времени», — написал Кирьос в соцсети.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января.

Стала известна заявка в мужском одиночном разряде на Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
Ник Кирьос
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Определилась заявка в женском одиночном разряде на Australian Open-2024