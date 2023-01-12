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Сегодня, 06:22

Котов проиграл Эскобедо и не смог отобраться в основную сетку Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов проиграл американцу Эрнесто Эскобедо в финале квалификации Australian Open-2023 и не смог выйти в основную сетку турнира.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

24-летний Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету 26-летнего Эскобедо — 1 эйс, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Павел Котов (Россия) — Эрнесто Эскобедо (США) — 3:6, 6:7 (5:7)

Теннис
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Россиянка Селехметьева отобралась в основную сетку Australian Open-2023