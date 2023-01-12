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«Большой шлем»

Сегодня, 06:11

Россиянка Селехметьева отобралась в основную сетку Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2023.

В финале квалификации 19-летняя спортсменка обыграла американку Софи Чан со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Селехметьева один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Чан — один эйс, две двойные и три реализованных брейк-пойнтов из трех.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Оксана Селехметьева (Россия) — Софи Чанг (США) — 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
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