Россиянка Селехметьева отобралась в основную сетку Australian Open-2023

Сегодня, 06:11
Российская теннисистка Оксана Селехметьева смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2023.
В финале квалификации 19-летняя спортсменка обыграла американку Софи Чан со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
Селехметьева один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Чан — один эйс, две двойные и три реализованных брейк-пойнтов из трех.
Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация, финал
Оксана Селехметьева (Россия) — Софи Чанг (США) — 6:3, 6:3