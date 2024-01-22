Свитолина снялась после трех геймов четвертого круга Australian Open с Носковой

Сегодня, 08:39
Чешка Линда Носкова вышла в четвертьфинал Australian Open-2024 на отказе украинки Элины Свитолиной.
Встреча завершилась при счете 3:0 в пользу чешской теннисистки. Представительница Украины снялась из-за проблем со спиной.
В 1/4 финала турнира «Большого шлема» Носкова сыграет с другой представительницей Украины Даяной Ястремской.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19) — 3:0 отказ 2-го игрока