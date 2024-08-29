Самсонова одержала волевую победу над Боузковой и вышла в третий круг US Open-2024

29 августа, 23:15
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла чешку Марию Боузкову в матче второго круга Открытого чемпионата США — 3:6, 7:6 (7:1), 6:3.
Игра продлилась 2 часа 51 минуту. Боузкова четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных. На счету Самсоновой 12 эйсов, шесть двойных и три реализованных брейка из шести.
В третьем круге US Open-2024 Самсонова сыграет с американкой Эшлин Крюгер.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:3