Медведев в трех сетах обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Australian Open — 6:3, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 10 минут. Медведев сделал за игру 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. У Оже-Альяссима — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии соперником третьей ракетки мира станет португалец Нуну Боржеш. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — 6:3, 6:4, 6:3