Рублев в трех сетах обыграл Мартинеса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:32
Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа.
Россиянин сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету испанца 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.
В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Педро Мартинес (Испания) - 6:3, 6:4, 6:3.