Рублев в трех сетах обыграл Мартинеса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа. Россиянин сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету испанца 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 6) — Педро Мартинес (Испания) - 6:3, 6:4, 6:3.