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«Большой шлем»

Сегодня, 19:32

Рублев в трех сетах обыграл Мартинеса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа.

Россиянин сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету испанца 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В следующем круге Рублев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Маттео Арнальди (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Педро Мартинес (Испания) - 6:3, 6:4, 6:3.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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