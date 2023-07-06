Ольховский назвал Маннарино очень серьезным соперником для Медведева

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и Адрианом Маннарино.

«Маннарино — это очень опасный соперник для второго круга, тем более на траве. В предыдущем матче совсем недавно Даниил проиграл Маннарино в Хертогенбоше. Француз хорошо играет на этом покрытии. У Медведева может быть преимущество, если матч поставят на большой корт, где будет пространство для забегов. Думаю, здесь корты не такие быстрые, как был в Хертогенбоше, это скорее плюс для Даниила. А если будут играть на небольшом корте, то будет намного тяжелее. И стоит признать, что для ранней стадии турнира соперник уже очень серьезный», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Медведев — Миннарино пройдет 6 июля.