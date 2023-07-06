Ольховский заявил, что Касаткина показывает очень солидный теннис

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона.

«Касаткина играла хорошо перед Уимблдоном на турнире в Бирмингеме. Дарья показывает очень солидный и уверенный теннис. На Уимблдоне она показывает продолжение той хорошей игры, которая была на подготовительном турнире. Возможная встреча с Азаренко дальше? Это точно будет очень интересный матч», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Касаткина обыграла британку Джоди Беррейдж в двух сетах (6:0, 6:2).

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).