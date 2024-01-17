Ольховский: «В женском теннисе сейчас нет явного лидера»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему российские теннисистки проиграли в первом круге Australian Open.

«Соперницы играли хорошо, а наши теннисистки действовали не так уверенно. На мой взгляд, ситуация в женском теннисе сейчас в принципе такая. Нет явного лидера. И каждая может обыграть каждую в какой-то день. Так и происходит на самом деле. Стабильно высокие результаты показывают только Свентек, Соболенко, Жабер, Рыбакина, представительницы топ-5. Остальные периодически могут выигрывать и проигрывать, а стабильности у них нет», — приводит Vprognoze.ru слова Ольховского.

Россиянки Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге Australian Open.