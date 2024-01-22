Определились все четвертьфиналисты Australian Open-2024 у женщин

Стали известны все четвертьфинальные пары женской сетки Australian Open-2024.

Во вторник, 23 января, состоятся первые матчи 1/4 финала: Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США, 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

В среду, 24 января, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) и Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12).

Действующим победителем Australian Open у женщин является Арина Соболенко.

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