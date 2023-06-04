Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после волевой победы над Мертенс

Сегодня, 15:21
Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в трех сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс. Встреча продолжалась больше трех часов.
Для Павлюченковой это третья подряд волевая победа на турнире в Париже.
Россиянка уступила в первом сете, выиграла второй на тай-брейке, а в третьем реализовала матч-пойнт на подаче Мертенс.
В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3