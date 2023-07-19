Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:19

Пивоварова: «Алькарас — действительно достойный чемпион Уимблдона»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от финала Уимблдона между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Финал Алькараса и Джоковича был совершенно феноменальным, и не хотелось, чтобы он заканчивался и чтобы Джокович потерял свою мечту, — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову. — В то же время не хотелось болеть против Алькараса, потому что это действительно достойный чемпион. Он завершил матч, взяв инициативу в свои руки. В 20 лет этот спортсмен оказался очень мудрым в принятии решений и не побоялся поставить точку в игре против Джоковича, который просто рвал и метал, чтобы выиграть календарный «Большой шлем» (то есть победить во всех турнирах «Большого шлема» за один год)».

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова: «Мирра Андреева — единственная россиянка, порадовавшая на Уимблдоне»

Пивоварова поздравила Демина с выходом в финал юниорского Уимблдона