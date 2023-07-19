Пивоварова: «Алькарас — действительно достойный чемпион Уимблдона»

Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от финала Уимблдона между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Финал Алькараса и Джоковича был совершенно феноменальным, и не хотелось, чтобы он заканчивался и чтобы Джокович потерял свою мечту, — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову. — В то же время не хотелось болеть против Алькараса, потому что это действительно достойный чемпион. Он завершил матч, взяв инициативу в свои руки. В 20 лет этот спортсмен оказался очень мудрым в принятии решений и не побоялся поставить точку в игре против Джоковича, который просто рвал и метал, чтобы выиграть календарный «Большой шлем» (то есть победить во всех турнирах «Большого шлема» за один год)».

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.