Пивоварова поздравила Демина с выходом в финал юниорского Уимблдона

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала выход российского теннисиста Ярослава Демина в финал юниорского Уимблдона.

Демин, которому в августе исполняется 18 лет, уступил в финале Генри Сирлу из Великобритании — 4:6, 4:6.

«Не стоит забывать про Ярослава Демина — российского юниора, который вышел в финал Уимблдона в своей возрастной категории. К сожалению, там он проиграл англичанину — впервые за 60 лет местный теннисист выиграл Уимблдон по юниорам. Но благодаря своему выходу в финал Ярослав стал первой ракеткой мира среди юниоров до 18 лет. Я как бывшая вторая ракетка мира среди юниоров его искренне поздравила», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».