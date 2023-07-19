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Сегодня, 16:28

Пивоварова поздравила Демина с выходом в финал юниорского Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала выход российского теннисиста Ярослава Демина в финал юниорского Уимблдона.

Демин, которому в августе исполняется 18 лет, уступил в финале Генри Сирлу из Великобритании — 4:6, 4:6.

«Не стоит забывать про Ярослава Демина — российского юниора, который вышел в финал Уимблдона в своей возрастной категории. К сожалению, там он проиграл англичанину — впервые за 60 лет местный теннисист выиграл Уимблдон по юниорам. Но благодаря своему выходу в финал Ярослав стал первой ракеткой мира среди юниоров до 18 лет. Я как бывшая вторая ракетка мира среди юниоров его искренне поздравила», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/19/20904158.shtml
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Ярослав Демин
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