Рублев одержал 300-ю победу в карьере

Российский теннисист Андрей Рублев одержал 300-ю победу в карьере в ATP туре и турнирах «Большого шлема».

21 января 26-летний россиянин обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге Australian Open — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Рублев стал 4-м теннисистом, родившимся после 1995 года, достигшим этого показателя. Ранее 300 побед одержали Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Кроме того, Рублев в 10-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он уступил во всех 9 предыдущих матчах этой стадии.