Рыбакина объяснила снятие с «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила свое решение сняться с «Ролан Гаррос».

«Вчера мне было не очень хорошо, у меня поднялась температура. Сегодня то же самое. В таких кондициях будет тяжело играть. Я готова далеко не на 100%. Температура, головная боль, плохой сон. Я начала чувствовать эти симптомы после второго круга. Мне не повезло, постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне», — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.

Соррибес-Тормо в четвертом круге сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

В 2023 году Рыбакина выиграла турниры в Индиан-Уэллс и Риме.