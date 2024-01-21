Селиваненко: «Ажиотаж, как будто Андреева в 16 лет должна выигрывать все, создают те, кто мало понимает в теннисе»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой от чешки Барбары Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Барбара опытная и умно играющая теннисистка. Сегодня это сыграло свою роль. В целом для Мирры очередной отличный турнир, поверженные сильные соперники, опыт выживания с матчболлов. Ну а ажиотаж вокруг ее каждого матча, как будто она теперь обязана в 16 лет выигрывать все подряд, создают только те, кто мало понимает в теннисе», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Australian Open. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.