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Сегодня, 21:11

Синнер рассказал, что позднее окончание матча с Рублевым не помешает подготовке к полуфиналу Australian Open

Виктория Кравченко
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Итальянский теннисист Янник Синнер считает, что позднее окончание матча не помешает подготовке к полуфиналу Australian Open с сербом Новаком Джоковичем.

«Понятно, что сейчас уже поздно. Но завтра ближе к концу дня я потренируюсь полчаса, 45 минут, просто чтобы не терять чувство мяча. А потом постараюсь максимально выспаться, восстановиться. Вот и все. Я уверен, что мое тело восстановится наилучшим образом. Я на это надеюсь», — заявил Синнер после матча с россиянином Андреем Рублевым.

Рублев проиграл итальянцу в четвертьфинальном матче Australian Open со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча Синнера и Джоковича запланирована на 26 января.

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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