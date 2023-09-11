Сколько заработали на US Open 2023 Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки

Российские теннисистки выступили на Открытом чемпионате США — 2023.

В женской сетке участвовали Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Маргарита Бетова, Камила Рахимова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Татьяна Прозорова и Вера Звонарева.

В 2023 году на Открытом чемпионате США был рекордный призовой фонд: он составил 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м. Победители в женском и мужском одиночном разряде заработали по 3 миллиона долларов. В 2022 году чемпионы получили по 2,6 миллиона долларов. Тогда победу одержали испанец Карлос Алькарас в мужском одиночном разряде и Ига Свентек — в женском.

Призовой фонд US Open является рекордным среди турниров «Большого шлема». Также именно на Открытом чемпионате США с 1973 года начали выплачивать одинаковые призовые для мужчин и женщин.

Сколько заработали российские теннисистки на US Open-2023 за выступление в одиночном разряде:

Элина Аванесян — 2-й круг — 123 тысячи долларов.

Вероника Кудерметова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Мирра Андреева — 2-й круг — 123 тысячи долларов.

Анна Калинская — 2-й круг — 123 тысячи долларов.

Маргарита Бетова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Камила Рахимова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Анастасия Потапова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Екатерина Александрова — 3-й круг — 191 тысяча долларов.

Людмила Самсонова — 3-й круг — 191 тысяча долларов.

Анастасия Павлюченкова — 2-й круг — 123 тысячи долларов.

Дарья Касаткина — 4-й круг — 284 тысячи долларов.

Анна Блинкова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Татьяна Прозорова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

Вера Звонарева — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.

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