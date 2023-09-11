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Сегодня, 06:35

Медведев прокомментировал свое падение в третьем сете финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое падение в третьем сете финального матча US Open против серба Новака Джоковича (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«Да, я ничего не почувствовал. На самом деле, в тот момент, когда я упал, я подумал: «Чувак, это могло бы быть не опасно, но я мог навредить себе». Так что, может быть, секунд 30 или одну минуту я думал, больно ли это или нет. У меня была еще одна проблема. В третьем сете она усиливалась и в то же время, опять же, таков теннис. Может быть, есть бы я выиграл второй сет, то не думал бы о ней», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Новак Джокович перелез через сетку в&nbsp;финале&nbsp;US Open. Джокович в финале US Open перелез через сетку, чтобы помочь Медведеву подняться

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.

US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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