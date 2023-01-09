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Сегодня, 13:11

Тарпищев прокомментировал возвращение теннисистки Павлюченковой на корт

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о состоянии российской теннисистки Анастасии Павлюченковой перед выступлением на Australian Open.

«У нее была операция на колене. Конечно, хорошо, что она вернулась. Пока что на первом плане [у Павлюченковой] стоит вопрос нервной системы. Многого от нее на Открытом чемпионате Австралии ожидать не стоит, но все будет зависеть от жребия. Будет он удачным, пройдет один-два круга, вполне может разыграться и хорошо выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Прошлый сезон Павлюченкова завершила в мае из-за травмы. В понедельник она проиграла швейцарской теннисистке Джил Тайхманн на турнире в Аделаиде со счетом 5:7, 4:6.

Источник: https://tass.ru/sport/16758673
Анастасия Павлюченкова
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