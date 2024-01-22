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Сегодня, 10:39

Украинская теннисистка Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде

Ана Горшкова
Корреспондент
Марта Костюк.
Фото Reuters
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Украинская теннисистка Марта Костюк выступила с критикой в адрес пресс-службы US Open после того, как они опубликовали результат ее матча против россиянки Марии Тимофеевой (6:2, 6:1) на Australian Open с флагом России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Костюк, украинка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде.

«Как вы знаете, с началом конфликта мы боролись за отстранение российских и белорусских спортсменов, сейчас они выступают в нейтральном статусе, без своих флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует», — написала Костюк в социальных сетях.

21-летняя спортсменка отметила, что несмотря на этот нейтральный статус все эти спортсмены знают, «какие страны они представляют, их правительство постоянно говорит об этом».

«Спортсмены и мир знают об этом, международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих спортсменов есть свой флаг в социальных сетях, и вот сегодня, после моей победы, российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — написала Костюк.

В четвертьфинале Australian Open укринская теннисистка сыграет с американкой Коко Гауфф.

Источник: РИА Новости
Теннис
Australian Open
US Open
Мария Тимофеева
Марта Костюк
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