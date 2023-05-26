Янчук: «Думаю, любой соперник Медведеву будет по силам»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что сейчас любой соперник по силам российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«Главное — это внутреннее состояние Даниила. Оно сейчас на хорошем уровне, потому что он выиграл первый «Мастерс» на грунте. Учитывая его форму и его настрой, я думаю, любой соперник ему будет по силам. Другое дело, что это спорт. Отдельно взятый матч можно по-разному сыграть. Особенно у молодых такое часто бывает. Думаю, у него есть шансы на победу. Тот же Руне в финале турнира в Риме не выдержал второй сет в матче с Даниилом, хотя должен был выигрывать, но этого не произошло, потому что Медведев выбирается из сложных ситуаций. На мой взгляд, ему страшен только Алькарас. Потому что он играет очень быстро. Но, с другой стороны, Алькарас не настолько надежный», — цитируют «Известия» Янчука.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.