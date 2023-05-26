Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:27

Янчук: «Думаю, любой соперник Медведеву будет по силам»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что сейчас любой соперник по силам российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«Главное — это внутреннее состояние Даниила. Оно сейчас на хорошем уровне, потому что он выиграл первый «Мастерс» на грунте. Учитывая его форму и его настрой, я думаю, любой соперник ему будет по силам. Другое дело, что это спорт. Отдельно взятый матч можно по-разному сыграть. Особенно у молодых такое часто бывает. Думаю, у него есть шансы на победу. Тот же Руне в финале турнира в Риме не выдержал второй сет в матче с Даниилом, хотя должен был выигрывать, но этого не произошло, потому что Медведев выбирается из сложных ситуаций. На мой взгляд, ему страшен только Алькарас. Потому что он играет очень быстро. Но, с другой стороны, Алькарас не настолько надежный», — цитируют «Известия» Янчука.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.

Даниил Медведев. Медведев встретится с игроком из квалификации в первом круге «Ролан Гаррос»
Источник: https://iz.ru/1518574/sergei-podushkin/udivit-parizh-chego-zhdat-ot-medvedeva-i-kasatkinoi-na-rolan-garros
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков заявил, что соперницам Андреевой будет непросто играть с ней на «Ролан Гаррос»