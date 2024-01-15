Жабер — о предстоящем матче с Андреевой: «Она хочет надрать мне задницу»

Тунисская тенисистка Онс Жабер поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга Australian Open с россиянкой Миррой Андреевой.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Андреева обыграла американку Бернарду Перу (7:5, 6:2), а Жабер победила украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1).

«Андреева выиграла? Хорошо. Она потрясающе играет. По возрасту она может выступать всего на паре турниров, но, мне кажется, ей надо разрешить играть больше турниров. Будет очень сложный матч. Знаю, что ей только 16, но это сильный соперник. Хоть я и ее кумир, но она точно хочет надрать мне задницу. Для меня будет честью сыграть с ней. Я ее большая поклонница, мне нравится ее манера на корте. Будет потрясающий матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Матч между 6-й ракеткой мира Жабер и Мирой Андреевой (43-я в мире) запланирован на 17 января.