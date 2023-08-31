Зверев в четырех сетах победил Альтмайера, Димитров прошел Маррея на US Open

Сегодня, 22:04
Немец Александр Зверев в матче второго круга US Open в четырех сетах обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера — 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3.
В следующем раунде Зверев встретится с Григором Димитровым. Болгарин в трех сетах победил британца Энди Маррея.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 12) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3
Григор Димитров (Болгария, 19) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 6:4, 6:1