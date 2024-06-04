Новая стратегия Медведева не приносит результата. Не пора ли ее поменять?

Как оценивать вылет нашего лидера с «Ролан Гаррос» от не самого топового соперника?

Первая ракетка России Даниил Медведев завершил выступление на парижском турнире «Большого шлема», уступив в четвертом круге австралийцу Алексу де Минауру (4:6, 6:2, 6:1, 6:3). Нынешний результат выглядит неплохо по сравнению с прошлым годом (тогда наш теннисист, напомню, вылетел в первом же раунде). Но не дотягивает до рекорда 2021 года, когда лидер российского тенниса дошел на нелюбимом грунтовом «мейджоре» до четвертьфинала.

Как бы то ни было, случившееся точно не повод для восторгов для звезды вроде Медведева. Минаур, конечно, не лузер и не андердог, однако явно не тот соперник, который должен становиться для Даниила непреодолимой преградой на земляном корте в начале второй недели ТБШ.

В нынешнем сезоне Медведев многое поменял в своих подходах к теннису. Он перестал тратить силы на небольшие турниры. По-новому стал работать над подачей, а на нынешнем «Ролан Гаррос» в некоторых матчах очень уверенно исполнял укороченные удары, которые раньше не жаловал. В общем, в плане стратегии, тактики и разнообразия прогресс налицо. Нет одного — громких побед. В пассиве Даниила уже 13 месяцев без титулов, он вылетел из топ-3 без особых перспектив туда вернуться. Сейчас в онлайн-рейтинге россиянин четвертый, но, если Александр Зверев дойдет в Париже до финала, наш спортсмен снова свалится на пятую строчку.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Ничего не сработало

«По моему мнению, Минаур сыграл свой лучший матч из всех наших предыдущих поединков, — признал Даниил после своего поражения. — Я смотрел его встречи на грунте в этом году, чтобы понять, какую тактику использовать. Но прежде он не играл так сильно и совершал больше ошибок. Сейчас Алекс подавал лучше, чем большинство соперников, с которыми я имел дело на грунте, и это было удивительно. Он выглядел лучше во всех аспектах. Если бы с тем же уровнем я противостоял ему на траве или на харде, может, и нашел бы какие-то варианты. Но на грунте у меня намного меньше возможностей».

Специалисты сходятся в том, что в Париже Даниил лучше чувствовал себя, когда во время дождя на стадионах закрывали крышу. Матч против Минаура проходил под открытым небом, из-за чего изменился отскок — не в самую выгодную для россиянина сторону. Австралиец сыграл глубоко и как мог замедлял игру, что в итоге принесло ему успех. Кроме того, Медведеву, возможно, помешала сконцентрироваться на игре мозоль, которую он натер на ноге. Впрочем, сам россиянин не видит в этом большой проблемы.

— Мозоль начала чуть болеть, это значит, что она могла бы открыться, и вот тогда бы уже было плохо. А так мозоль совершенно не помешала, — приводит слова Даниила Sports.ru. — Подачей я доволен. Если бы подавал так же на харде, сопернику было бы тяжелее, матч бы сложился по-другому. Мое ощущение: я не играл плохо. Но когда в какой-то момент перестаешь находить решения, а у соперника есть ответ на все, стараешься искать что-то еще, может, даже то, что тебе не подходит. В один момент возвращаешься к старому — думаешь, продолжу делать то же самое, вдруг он устанет. В итоге ничего из этого не сработало.

— Матч против Даниила — это всегда тактический поединок, потому что мы оба очень хорошо обороняемся, — приводит слова де Минаура официальный сайт «Ролан Гаррос». — Я знал, что должен изменить темп, и я это сделал. Я очень рад победе. Я не надеялся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо выступал на грунте. Я всегда думал, что для хорошего результата на земляном корте мне нужна теплая погода. Но этот турнир доказал обратное. Это переворачивает все, во что я верил раньше. Мне удалось победить сильного соперника в четвертом раунде турнира «Большого шлема» и достичь цели, которую я ставил. Очень горжусь собой.

— Алекс играл лучше, — подвел черту Медведев. — Честно говоря, я разочарован поражением, но мне нечего предъявить себе в качестве претензии. Например, что я не продемонстрировал хороший настрой или не боролся до конца. Я сделал все, что мог, просто соперник оказался сильнее, а моих усилий оказалось недостаточно. Мог ли я играть лучше? Если говорить об отдельных ударах — да, но в целом уровень Минуара оказался выше моего. В свои лучшие дни Алекс может победить кого угодно. Он близок к тому, чтобы стать топ-игроком. Но для этого ему придется выступать на таком уровне неделю за неделей.

Даниил Медведев (слева) жмет руку Алексу де Минауру после поражения. Фото Reuters

Слепая вера в тренера

Возможно, в Париже никто не ждал от Медведева больших подвигов. В конце концов, он сыграл лучше всех остальных наших представителей в мужской сетке, и нынешний результат точно нельзя назвать провальным. И все-таки определенная тревога по поводу того, как развивается карьера Даниила, имеется. Россиянину уже 28 лет, в плане возраста это пик карьеры, а результаты мы пока видим далеко не пиковые. И, несмотря на все усилия по совершенствованию игры, соперники раз за разом ставят перед нашей звездой неразрешимые задачи. Другие топы в таких ситуациях, например, меняют тренеров. Однако «русский осьминог» уже семь лет работает под началом Жиля Сервара и продолжает верить этому специалисту безоглядно.

— В начале встречи Даня выглядел свежим. Однако сказать, что именно с ним произошло, невозможно, — отметил в интервью gotennis.ru известный российский тренер Борис Собкин. — Для этого необходимо находиться в его команде, видеть, как он тренируется, знать о его внутреннем и физическом состоянии. А не судить по картинке на экране телевизора или монитора. Дело в том, что за год его игра внешне не изменилась. Что касается конкретного матча, де Минаур выглядел активнее. Но как только Даня пытался атаковать, у него тут же следовали ошибки.

— Де Минаур оставил хорошее впечатление своей неторопливостью, размеренностью и грамотными действиями, — заявил «СЭ» победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. — Медведев пытался играть в своем стиле, от обороны, но это не сработало. Уже в третьем сете Даня казался уставшим, не было видно запала. И в четвертом ситуация особо не изменилась. После проигранной подачи он снова задвигался, но в середине и концовке сета Алекс снова оказался сильнее.

— Медведев, безусловно, мог выступить на «Ролан Гаррос» лучше, исходя из того, какие соперники оставались у него на пути, — приводит «Чемпионат» мнение победителя Открытого чемпионата Франции Евгения Кафельникова. — Де Минаура он должен был проходить, но я не знаю, что произошло. Обидное поражение, но что случилось, то случилось. Этот турнир для Даниила получился стандартным. Нельзя сказать, что это хорошее выступление. Думаю, он и сам это понимает.

Любопытен прогноз Даниила на завершающую часть «Ролан Гаррос», который он сделал с некоторыми оговорками. «Прогнозы — это немного неуважительно, потому что, когда ты называешь какое-то имя, получается, что ты недооцениваешь других парней, — признался Медведев. — С учетом того что у Новака проблемы с ногой, я бы поставил на Карлоса или Янника, потому что они оба играют хорошо. Синнер провел тяжелый матч, но ему удалось выстоять. У обоих есть опыт, титулы «Большого шлема» за плечами. Они входят в тройку лучших игроков мира, так что, по моему мнению, стоит ждать успеха от Алькараса или Янника».